Justicia italiana resuelve dejar con vida a la osa que mató a un senderista en los Alpes

Un tribunal administrativo regional de Trento (Italia) suspendió este viernes una orden del gobierno provincial que dictaba la muerte de una osa, identificada como JJ4, de 17 años, responsable de un ataque mortal contra el senderista Andrea Papi, ocurrido el pasado 5 de abril en el bosque de la comuna de Caldes, en los Alpes italianos, anunció en un comunicado el grupo animalista LAV.

El presidente de la provincia de Trento, Maurizio Fugatti, había ordenado la muerte tanto de esa osa como del oso MJ5, de 18 años, que el 5 de marzo atacó a un hombre de 39 años que paseaba con su perro. La condena contra ambos animales fue suspendida hasta el 27 de junio, fecha límite que la Justicia italiana dio a las dos partes de un proceso judicial para presentar razonamientos adicionales.

El tribunal estimó que el peligro representado por la osa JJ4 no está completamente determinado, a falta de investigaciones serias al respecto. «Si bien hay motivos para creer que la agresión al joven Andrea Papi se debió a la presencia de oseznos que seguían a la osa (…), no hay rastro de investigaciones al respecto realizadas por la provincia, ya que la documentación solicitada no fue aportada al juzgado», indicaron los magistrados en declaraciones recogidas por La Repubblica, agregando también que la autopsia practicada a Papi evidenció «la necesidad de mayores comprobaciones».

Los defensores de los derechos de los animales consideraron el veredicto como una victoria sobre las autoridades provinciales de Trento y se mostraron decididos a presentar un plan de acción para que los osos salgan vivos del proceso en su contra. «Las posibilidades de reubicar a los osos son reales y concretas. Presentaremos la solicitud necesaria para ponerlos a salvo en un santuario seguro, corriendo con todos los gastos», señaló LAV.

Pese a suspenderse hasta finales de junio la decisión de matar a ambos osos, es probable que su destino no se determine para entonces, ya que una audiencia sobre el caso está programada para el 14 de diciembre. Hasta esa fecha, LAV planea luchar por la vida de ambos plantígrados.

El presidente del grupo animalista, Gianluca Felicetti, se mostró optimista sobre el proceso: «Hemos vuelto a derrotar a la provincia en este tribunal, que ha pedido de nuestra parte al Ministerio del Medio Ambiente un estudio en profundidad sobre alternativas y santuarios para acogerlos, cosa que haremos».

«Así, pues, un paso más en un largo camino, pero que está dando importantes resultados para los animales y para reconstruir la integridad y solidaridad humana con otros animales salvajes aquí en Trentino y en toda Italia», concluyó Felicetti.