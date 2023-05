La humanidad podría subestimar la magnitud de la futura subida del nivel del mar, alerta un estudio

La humanidad podría estar subestimando la magnitud de la futura subida del nivel del mar causada por la desintegración del hielo polar, alerta un estudio publicado el lunes en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Al estudiar el glaciar Petermann de Groenlandia, un grupo internacional de investigadores descubrió que el deshielo es mucho mayor de lo que pensaba hasta ahora, ya que el agua de mar penetra «regularmente» bajo este a una distancia considerable.

El hecho es que el lugar donde el hielo se separa de la tierra y comienza a flotar en el océano se desplaza significativamente durante los ciclos de las mareas, lo que permite que el agua caliente del mar se filtre y provoque un deshielo acelerado.

Según el autor principal del estudio, Enrico Ciraci, citado por Science Daily, la línea de encalladura de Petermann «migra entre 2 y 6 kilómetros a medida que suben y bajan las mareas».

El investigador explicó que la visión tradicional de las líneas de tierra bajo los glaciares oceánicos era que no migraban durante los ciclos de las mareas ni experimentaban el deshielo. Sin embargo, su equipo refutó esta idea.

«Lo que descubrimos es que [el agua] se extiende a lo largo de kilómetros [bajo el glaciar]», dijo Eric Rignot, profesor de la Universidad de California en Irvine, que también participó en el estudio, a ABC. «No solo unos metros, o unos 100 metros, sino kilómetros«, recalcó.

Los especialistas estiman que el ritmo de deshielo es de hasta 60-100 metros de hielo al año y temen que este fenómeno no se limite a un único glaciar.

«Son malas noticias», afirmó Rignot, citado por AP. «Sabemos que las proyecciones actuales son demasiado conservadoras. Sabemos que les cuesta mucho igualar el récord actual [de deshielo]», agregó. Según afirmó, esta nueva consecuencia de la actividad de las mareas «podría duplicar las previsiones» de deshielo global.

«Si modelamos esta interacción del hielo y el océano con mayor precisión, la trayectoria del aumento del nivel del mar para el próximo siglo podría multiplicarse también por un factor», dijo el científico. «Así que es un gran problema», concluyó.

Por otro lado, los expertos advierten que el derretimiento de glaciares en el Ártico podría tener efectos catastróficos en el resto del mundo, ya que se trata de una región que desempeña un papel capital en la regulación de las temperaturas globales.