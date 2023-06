Las madres delfines hablan con sus crías en ‘lenguaje materno’, igual que las mujeres con sus bebés

Un equipo científico de EE.UU., Italia, Reino Unido y Dinamarca ha descubierto que los delfines mulares modifican sus señales de comunicación cuando están con sus crías, de la misma manera que las madres humanas hablan con sus bebés en ‘lenguaje materno’ (‘motherese’ en inglés). El hallazgo, señalan los científicos, agrega «nueva evidencia sobre las similitudes entre los delfines y los humanos».

«Los hallazgos son comparables a las madres humanas, cuidadoras que modifican su habla a bebés y niños», reza el comunicado de la Institución Oceanográfica Woods Hole, que lideró la investigación, y cuyos resultados proporcionan nueva evidencia de un mamífero no humano adulto que utiliza un lenguaje especial para relacionarse con sus crías.

Un análisis de las grabaciones de 19 delfines hembra adultos de una población investigada durante más de 50 años en aguas cercanas a la bahía de Sarasota, en Florida, develó que las hembras de delfín mular modificaban sus silbidos, produciendo sonidos peculiares con frecuencias máximas significativamente más altas y rangos de frecuencia más amplios en presencia de sus crías, detalla el estudio publicado este lunes en The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

«Similitudes entre delfines y humanos»

«Es realmente emocionante encontrar evidencia de CDC [‘comunicación dirigida a niños’, en inglés] en otra especie de mamíferos», dijo la coautora principal del estudio, Laela Sayigh, destacando que el hecho de que los delfines se comuniquen en ‘motherese’ es un gran ejemplo y un «caso intrigante» de evolución convergente, es decir, del desarrollo de tipos similares de estrategias comunicativas en diferentes especies.

«Este estudio agrega nueva evidencia sobre las similitudes entre los delfines y los humanos», expresó la coautora Nicole El Haddad, al recalcar que tiene la esperanza de que este hallazgo pueda aumentar la conciencia sobre la protección de esta «carismática especie». Los científicos enfatizan que este descubrimiento tiene el «potencial de mejorar los esfuerzos de monitoreo de la población» con el fin de comprender la salud en general de los delfines salvajes.

También señalan que los resultados sugieren que el idioma materno en estos mamíferos probablemente cumple alguna función, pero aún no han podido probar tal hipótesis y necesitan investigar más profundamente para comprender mejor la base mecánica y las funciones de este tipo de comunicación.