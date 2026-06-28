Messi ha establecido un récord mundialista al marcar en su séptimo partido consecutivo

El delantero argentino Lionel Messi se convirtió en el primer jugador en la historia de la Copa del Mundo en marcar en siete partidos consecutivos.

El 27 de junio, anotó un tanto en el tercer partido de la fase de grupos contra Jordania. Su racha se remonta al encuentro de octavos de final de la Copa del Mundo de 2022. Desde aquel entonces, marcó 11 goles, convirtiéndose en el máximo goleador histórico del torneo y sumando 19 goles en total.

Anteriormente, Messi compartía este récord con dos jugadores: el delantero francés Just Fontaine y el brasileño Jairzinho.

Messi, de 39 años, milita en el Inter Miami de la liga de fútbol estadounidense y canadiense Major League Soccer (MLS) desde 2023. En Europa, el argentino ha vestido las camisetas del PSG francés y el FC Barcelona, conjunto con el que ganó cuatro Ligas de Campeones, tres Supercopas de la UEFA y tres Mundiales de Clubes. El delantero es campeón (2022) y vicecampeón del mundo (2014), medallista de oro olímpico (2008) y bicampeón de la Copa América (2021, 2024). Además, ostenta el récord de mayor número de Balones de Oro (8) otorgados a un futbolista.

La Copa del Mundo se celebra en Estados Unidos, Canadá y México. El torneo, que cuenta por primera vez con 48 equipos, concluye el 19 de julio. Los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros han avanzado a la fase eliminatoria. Argentina ganó la edición pasada de la competición.