Muere la doble de Kim Kardashian tras someterse a una cirugía estética

La estrella de OnlyFans Christina Ashten Gourkani, conocida como la doble de Kim Kardashian, murió el pasado jueves en un hospital de EE.UU. al sufrir un paro cardíaco tras su última cirugía estética, informan medios locales.

«Con profundo dolor y con el corazón inmensamente destrozado, tenemos que comunicar el fallecimiento más devastador, desafortunado e inesperado de nuestra querida hija y hermana Christina Ashten Gourkani», escribió su familia en la plataforma GoFundMe, donde empezó a recaudar dinero para su funeral previsto para la próxima semana.

#ChristinaAshtenGourkani please ladies- be yourself- stop trying to be someone else- its not worth it pic.twitter.com/V2d7SKhsga

