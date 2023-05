Muere un hombre en el metro de Nueva York estrangulado por otro pasajero que trató de inmovilizarlo (VIDEO)

Un hombre de 30 años murió este lunes en un vagón del metro de Nueva York luego de que otro pasajero lo estrangulara al tratar de inmovilizarlo, informó la Policía neoyorquina citada por medios locales.

Los hechos ocurrieron cuando el tren F se encontraba en la estación Broadway-Lafayette Street, en dirección norte. De acuerdo con las autoridades policiales, la víctima, cuya identidad aún se desconoce, habría mostrado un comportamiento errático y agresivo hacia los demás usuarios pasajeros, por lo que otro hombre desconocido de 24 años se acercó a él y lo sujeto por el cuello.

El periodista independiente Juan Alberto Vázquez aseguró en una entrevista citada el martes por The New York Times que el fallecido se subió al vagón y comenzó a gritar que no tenia comida ni bebida y que estaba «harto». «No me importa ir a la cárcel y recibir cadena perpetua. Estoy listo para morir», vociferó el hombre, según Vázquez.

En un video subido por el periodista, se observa como la víctima empuja al sujeto que lo estaba sometiendo y termina por perder el conocimiento. Los socorristas le brindaron atención médica pero no pudieron reanimarlo y el hombre fue trasladado a un hospital de Manhattan, donde fue declarado muerto.

Hasta el momento, la Policía no ha declarado la muerte como homicidio ni ha realizado ningún arresto, ya que el sospechoso fue detenido pero dejado en libertad tras el interrogatorio. Se abrió una investigación para determinar lo sucedido.

Fuentes policiales citadas por New York Post afirmaron que el fallecido tenía antecedentes penales por delitos que incluyen asalto, conducta desordenada y golpes.

ADVERTENCIA: LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR SU SENSIBILIDAD