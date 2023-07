«Nuestros submarinos no implosionan»: Subway causa polémica por una broma sobre la tragedia del sumergible Titán

Un restaurante de la cadena de comida rápida Subway, en el estado de Georgia (EE.UU.), ha sido objeto de críticas por lanzar una cuestionable publicidad basada en la tragedia del sumergible Titán, de OceanGate.

«Nuestros ‘subs’ no implosionan», decía un gran letrero visible desde la autopista de un suburbio de Savannah, jugando con las versiones abreviadas de las palabras en inglés para «submarino» y «sánduche de Subway».

@SUBWAY this is at your store in Rincon, GA. Not only is it distasteful, it’s just sad. Do better. #subway pic.twitter.com/PfgABPU8ML

— Amanda Butler (@Amanda72118560) July 2, 2023