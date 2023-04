Publican imágenes de los daños que dejó el despegue fallido del cohete de SpaceX

La fuerza del primer despegue del cohete más grande y potente de SpaceX, el Starship, dañó gravemente su plataforma de lanzamiento en Texas (EE.UU.), informa AFP.

Tras el lanzamiento que se realizó el jueves desde el centro de pruebas de SpaceX en Boca Chica, el cohete de 120 metros de altura despegó con éxito, ascendió durante cuatro minutos, pero experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la primera etapa y explotó.

Poco después, empezaron a aparecer en Internet imágenes del enorme cráter que se formó en el lugar del lanzamiento del cohete. Por su parte, el director ejecutivo de la compañía, Elon Musk, reconoció el sábado en Twitter que «la fuerza de los motores al acelerar puede haber destrozado el hormigón, en lugar de simplemente erosionarlo».

You may not realize the depth of the crater Space X Starship left behind , so I added a car and an average height male to the picture so you have an idea how big that is 😅 that’s a nuke not engines https://t.co/3i1PcFabJK pic.twitter.com/20pQhavgd1

— ahmed baokbah 🇸🇦🏎✈️ (@ahmed_baokbah) April 22, 2023