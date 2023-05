Sale a pescar en aguas infestadas de cocodrilos y termina devorado por dos de ellos

Los restos de un australiano, que desapareció en un viaje de pesca en aguas infestadas de cocodrilos, fueron encontrados en el estómago de dos de estos reptiles, informó este martes ABC News.

Kevin Darmody fue visto por última vez el sábado pasado cerca del campamento Kennedy Bend, ubicado en un conocido hábitat de cocodrilos de agua salada en el extremo norte de Queensland.

