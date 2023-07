Un hombre encuentra en el patio de su casa una tumba vikinga con armas

Un residente de la ciudad noruega de Setesdal encontró en el patio trasero de su casa una antigua tumba con varios objetos y armas que datan de la época vikinga, informa el portal Science Norway.

Oddbjorn Holum Heiland planeaba ampliar su vivienda, construida en 1740, por lo que la semana pasada empezó a cavar un pozo de cimentación. Mientras trabajaba, se topó con una piedra oblonga y supuso que se trataría de un lápida. «No iba a cavar mucho, solo un poco en la pendiente que se encuentra detrás de la casa», relató.

En el lugar también encontró objetos similares a la empuñadura y la hoja de una espada. Tras investigar en Internet, Heiland concluyó que formaban parte de una espada vikinga, por lo que dejó de excavar y notificó a las autoridades locales sobre su descubrimiento.

Los arqueólogos que acudieron al lugar confirmaron su hipótesis. Los expertos estiman que el arma data de entre finales del siglo IX y principios del siglo X. La hoja de la espada estaba rota y se habría fragmentado durante el ritual del entierro.

That thing sticking up from the earth, which looked a bit like the blade of a sword, turned out to be exactly that. From the Viking Age. https://t.co/FWsL5Asn8M @Kulturhistorisk #Archaeology #Vikings #VikingAge

— ScienceNorway.no (@Sciencenorwayno) July 1, 2023