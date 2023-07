Un hombre pierde su trabajo por salvar a una cría de alce que era acechada por un oso

Una compañía petrolera canadiense despidió a uno de sus empleados luego de que este se detuviera en medio de una carretera para rescatar a una cría de alce hembra que era acechada por un oso negro, informa la cadena CBC News.

Según relató Mark Skage, mientras circulaba por una autopista de la provincia de Columbia Británica, en el suroeste de Canadá, notó que el pequeño alce se encontraba solo al pie del asfalto. Al ver que el animal había estado a punto de ser atropellado en repetidas ocasiones, decidió detenerse, bajarse del vehículo e intentar ahuyentarlo.

Sin embargo, pronto se percató de que un oso negro acechaba a la cría y, puesto que la madre no estaba cerca para protegerla, Skage decidió subirla a su camioneta y llevarla con las autoridades del Servicio de Agentes de Conservación de la Columbia Británica.

A pesar de que el hombre dice saber que lo mejor es que la naturaleza siga su curso, señaló que no pudo dejar al ciervo junto a la carretera para que fuera devorado por el oso, y aseguró estar convencido de haber hecho lo correcto.

Skage compartió a través de redes sociales su experiencia, que llegó a oídos de su empleador, AFD Petroleum. Al enterarse, la empresa decidió separarlo de su cargo, ya que violó los protocolos de protección de la fauna salvaje al subir a un animal a un vehículo de la firma.

«En lugar de informar de la situación a un oficial de conservación y permitir que las autoridades se encargaran del rescate y reubicación del alce, el individuo tomó la decisión de transportar a la cría de alce no herida en el asiento delantero de un vehículo de la empresa durante muchas horas», comentó el presidente de la firma, Dale Reimer, en un comunicado.

#canada needs more high quality men like Mark Skage and less low quality employers like @AfdPetroleumLtd .

https://t.co/mhPw3gBL0o#CanadaNews #AnimalLovers pic.twitter.com/hgHKmti6k6

— Brian Smith (@MrSmithBTC) July 16, 2023