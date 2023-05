Un turista duerme con un cadáver debajo de la cama en un hotel

El cuerpo de una mujer fue encontrado debajo de la cama de un huésped en un hotel de la ciudad de Lhasa, en la región autónoma del Tíbet (China), informó este miércoles el diario Global Times.

Los hechos ocurrieron el pasado 21 de abril, cuando un viajero, identificado con el seudónimo de Zhang, notó un extraño olor en su cuarto, por lo que avisó a los empleados del hotel, quienes le aseguraron que el olor provenía de una panadería en la planta baja.

Zhang relató que, una vez regresó a su dormitorio luego de haber cenado, el olor se volvió «insoportable» y exigió otra habitación. Ese mismo día, los oficiales del Destacamento de Policía Criminal de la Oficina de Seguridad Pública de Lhasa se pusieron en contacto con el turista para informarle que descubrieron un cadáver debajo de la cama de su anterior cuarto, en la que el turista había dormido durante tres horas.

Tras tomarle su declaración, así como una muestra de ADN, el afectado aseguró que las autoridades le comentaron que arrestaron a una persona relacionada con el caso.

El detenido tenia la tarjeta de identificación de la víctima, de apellido Wang, además de su teléfono móvil y sus tarjetas bancarias. Se sugirió que la mujer fue asesinada en otro lugar y que el sospechoso trasladó sus restos a la habitación del hotel. Se desconoce la fecha precisa del fallecimiento de la víctima.

El personal del hotel negó el incidente. Sin embargo, Zhang publicó en un sitio web chino de reseñas de hoteles información de su reserva, así como la declaración de la Policía. El hombre intentó buscar una compensación por parte del hotel debido la interrupción de su viaje y el trauma que sufrió por la situación.

«Por las noches no duermo bien», señaló el turista en una entrevista a South China Morning Post. «Si hay algún sonido me despierto muy fácilmente. Esto ha afectado mi vida y mi trabajo», precisó, subrayando que el hotel no se ha puesto en contacto con él desde que su publicación se hizo viral el pasado viernes.

«Si [el hotel] continúa [guardando silencio], definitivamente emprenderé acciones legales», declaró el afectado. Actualmente, la Policía de Lhasa está realizando una investigación para esclarecer el caso.