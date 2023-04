Una panda gigante enviada como símbolo de amistad a EE.UU. regresará a China después de 20 años

Una osa panda gigante que ha vivido 20 años en el zoológico de la ciudad de Memphis (EE.UU.) regresará a China. Según la Administración Nacional Forestal y de Pastizales del gigante asiático, citada por Xinhua, el animal abordará en los próximos días un avión con destino a Shanghái.

Ya Ya nació en el zoológico de Pekín el 3 de agosto de 2000 y fue transferida al de Memphis en 2003, junto con otro panda, como parte de un acuerdo de amistad. En un principio el tratado estipulaba que la estadía sería de 10 años, pero en 2013 se renovó por una década más.

En diciembre de 2022, el zoológico de Memphis anunció que devolvería el plantígrado a China, concluyendo 20 años de investigación cooperativa. En febrero, un grupo de expertos chinos llegó a las instalaciones para verificar su salud e iniciar los preparativos para el traslado. Según su evaluación, una enfermedad de la piel le provocó una caída de pelo a Ya Ya, pero el animal tenía buen apetito, sus excrementos eran normales y presentaba un peso estable.

El pasado 6 de abril el personal del zoológico de Memphis le organizó a Ya Ya un evento para despedirla. «Ya Ya es muy inteligente y adaptable, y sé que le irá muy bien cuando regrese a China», expresó la cuidadora Lauren Caskey a la agencia.

Memphis Zoo invites the community to wish Ya Ya safe travels and celebrate our 20-year partnership with the Chinese Association of Zoological Gardens. Join us at the CHINA exhibit from 10AM-2PM on Sat, April 8th, to enjoy cultural performances, sign goodbye letters, and more! pic.twitter.com/LM38UI1d2K

— Memphis Zoo (@MemphisZoo) April 6, 2023