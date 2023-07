VIDEO: China crea los trenes más rápidos del mundo, capaces de superar los 450 km/h

China completó con éxito las pruebas de unos nuevos componentes de alta tecnología cruciales para los trenes de alta velocidad CR450, que lograron alcanzar una velocidad de más de 400 kilómetros por hora, lo que los convierte en los más rápidos del mundo, informó este sábado Global Times.

Las pruebas fueron realizadas en una sección del ferrocarril entre Fuqing y Qianzhou, en la provincia oriental de Fujian. Este miércoles un convoy del modelo CR450 cruzó el puente sobre la bahía de Meizhou a una velocidad de 453 km/h y una velocidad relativa de 891km/h, mientras que otro tren del mismo modelo operó en el túnel de Haiwei a una velocidad de 420 km/h y una velocidad relativa de 840 km/h.

China Railway Corporation has conducted performance tests on new technology components for the new generation CR450 high-speed trains.

On June 28th, at the Meizhou Bay Cross Sea Bridge, the test train ran at a speed of 453 km/h.

The test results are satisfactory. pic.twitter.com/yuXl7PHdUF

