VIDEO: La hipnotizante estela de plasma que deja a su paso el carenado de un cohete Falcon Heavy

Luego del exitoso lanzamiento el domingo del cohete Falcon Heavy de SpaceX con varios satélites a bordo, la compañía aeroespacial estadounidense publicó el miércoles un video de la estela de plasma que dejó el carenado del artefacto durante su reentrada a la atmósfera.

Fairing reentry on the ViaSat-3 mission was the hottest and fastest we’ve ever attempted. The fairings re-entered the atmosphere greater than 15x the speed of sound, creating a large trail of plasma in its wake pic.twitter.com/VgdlH6r3yR