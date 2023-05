VIDEO: Un camino empedrado de hace 6.900 años es descubierto en el fondo del mar Adriático

Arqueólogos submarinos de la Universidad de Zadar, Croacia, han encontrado en el fondo del mar Adriático un camino pavimentado con piedra en un sitio arqueológico cerca de la isla croata de Korcula, donde hace dos años fue descubierto Soline, un asentamiento neolítico hoy inundado, informa Arkeonews.

Bajo una capa de sedimentos marinos, los investigadores descubrieron un camino que llevaba desde Sodeline hasta la isla. El análisis de radiocarbono de la madera encontrada en el sitio reveló que el asentamiento existió alrededor del 4.900 a. C., detalla en un comunicado la universidad.

