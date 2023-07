VIDEOS: Volcán en Islandia entra en erupción luego de múltiples temblores registrados en la zona

Un volcán ha entrado en erupción este lunes cerca de la montaña Litli Hrutur, en la península de Reykjanes (Islandia). Según la Oficina Meteorológica del país, la explosión ocurre en una región deshabitada, pero las autoridades alertaron a los ciudadanos e instaron a no visitar el área. Asimismo, informaron que no pueden prever «cuánto durará o cómo se comportará exactamente» el fenómeno, que se produce luego de que la región se viera azotada por una serie de temblores.

#Reykjanesbær #Iceland– Volcanic eruption at Litla-Hrút on Fagradalsfjall seen opening mountain fissure with lava flow as «life threatening toxic gas pollution» affecting #Reykjanes, Department of Civil Protection and Emergency Management said (Landhelgisgæsla Íslands) pic.twitter.com/czXKSXgyZj

— CyclistAnons (@CyclistAnons) July 11, 2023