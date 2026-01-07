2 petroleros que desafiaron el bloqueo naval de EEUU en Venezuela fueron incautados

Un intento de abordaje al tanquero ruso ‘Marinera’, que se encuentra en el Atlántico Norte, se está realizando en este momento, señaló una fuente a RT. En las imágenes tomadas en el lugar se observa un helicóptero muy cerca del buque.

Mientras tanto, Reuters reporta, citando a dos funcionarios de EE.UU., que la Guardia Costera y el Ejército de EE.UU. llevan a cabo un operativo para incautar el petrolero.

Momentos después, el Comando Europeo de EE.UU. confirmó la detención de la embarcación ‘Marinera’, que anteriormente llevaba el nombre de ‘Bella 1’.

EE.UU. daba persecución al petrolero

Este martes, la empresa rusa BurevestMarin denunció el intento de EE.UU. de interceptar el tanquero ruso ‘Marinera’ en el Atlántico Norte en medio de una tormenta. “Nuestro buque civil, que no lleva carga a bordo y navega en lastre, está siendo perseguido desde hace tiempo por la Guardia Costera de los Estados Unidos. A pesar de los repetidos intentos del capitán por comunicar la identidad y el carácter civil del buque con bandera rusa, la persecución continúa con la vigilancia aérea coordinada de aviones de reconocimiento P-8A Poseidon de la Armada de los Estados Unidos”, reza el comunicado de la compañía.

La empresa comunicó entonces que, de acuerdo con la información de fuentes públicas, EE.UU. “planea interceptar la embarcación próximamente”.

Al advertir del intento de intercepción, la compañía instó a EE.UU. a “actuar con moderación y permitir una resolución pacífica a través del derecho marítimo internacional, en lugar de arriesgar vidas en condiciones de tormenta”.

La Cancillería rusa destaca la desproporcionada atención de EE.UU. al buque

El mismo día, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia declaró que sigue con preocupación la creciente y desproporcionada atención de la Armada de EE.UU. al petrolero ruso, que está navegando en aguas internacionales del Atlántico Norte.

La Cancillería rusa comunicó que, desde hace varios días, un buque de la Guardia Costera estadounidense ha estado persiguiendo al tanquero ruso, a pesar de que se encuentra a aproximadamente 4.000 kilómetros de la costa del país estadounidense.

“Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a centrarse en sí mismos al implementar este principio”, subrayó Moscú.