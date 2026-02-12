Abogada de El Chapo Guzmán revela que su cliente tiene pérdida de peso y riesgo de un infarto

Mariel Colón Miro, abogada de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ha enviado una actualización con respecto al estado de salud del narcotraficante.
Y es que recientemente le hace una visita en el penal de máxima seguridad ADX Florence, ubicado en Colorado, Estados Unidos, donde esta recluido desde julio de 2019 después de ser sentenciado a cadena perpetua y pasar más de 30 años adicionales.
De acuerdo con la información que h compartido la experta en entrevista para Azteca Monterrey, el exlíder de Cártel de Sinaloa tiene problemas para respirar de manera correcta en la noche debido a un aire caliente que, según el capo, ponen en la celda.
“Le interrumpe su sueño y se levanta cada dos horas durante la noche, todo sudado, con palpitaciones, pues bastante fuertes. Y obviamente eso nos preocupa, que no le vaya a causar un ataque cardíaco o algo así“, manifestó.
Eso no es todo, desde hace aproximadamente un año y medio ha estado sufriendo molestias en un oído, así como congestión nasal.
“No está recibiendo el tratamiento médico adecuado. No es que se esté muriendo, no, pero sí hay unas condiciones que hay que tratar para que en el día de mañana, pues, no traigan problemas más severos y entonces sí puedan atentar contra su vida”, añadió.
Por último, Colón Miro shtrhs que el Chapo Guzmán está “bastante delgado”, por lo que ella, junto a sus colegas, están trabajando en un proceso legal en búsqueda de mejorar las condiciones que en estos momentos tiene en confinamiento.
“No estamos pidiendo privilegios, lo que estamos pidiendo es que obviamente que se le concedan las necesidades básicas de cualquier ser humano. Necesita tratamiento médico, mejor comida, acceso a que pueda participar de las clases de inglés en las que otros presos participan, etcétera. Lo mínimo, realmente ni más ni menos”, declaró.
De acuerdo a la abogada pasa las 24 horas encerrado
Según Colón Miro, el narcotraficante pasa todo el día encerrado en su celda y de forma ocasional sale al patio para hacer ejercicio por una hora. Además, no tiene contacto con otros presos ni puede acceder a las clases.
“Él come ahí, se baña ahí, hace todo ahí, no tiene acceso a por ejemplo, a la biblioteca como otros presos o a tener un trabajo (…) Se la pasa completamente solo. Sale de su celda uno que otro día cuando lo quieran sacar a hacer ejercicio por una hora, solo, completamente solo, o cuando esta servidora que está aquí, pues lo va a visitar son unas condiciones bastante restrictivas”, dijo.