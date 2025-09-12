Abuela del presunto asesino de Kirk rompe el silencio: “Es imposible que haya hecho algo así”

La abuela del principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, Debbie Robinson, está segura de que el FBI se equivocó al tomar a su nieto Tyler por responsable del crimen. “Es la persona más tímida que conozco”, declaró Debbie a Daily Mail, describiendo a su nieto de 22 años como ajeno a la política y sin antecedentes de violencia. “Nunca jamás ha hablado de política conmigo”, subrayó.

Las autoridades identificaron a Tyler Robinson gracias a la colaboración de su propio padre, Matt Robinson, quien lo habría entregado a la Policía, según fuentes del diario británico. La noticia ha dividido a la familia: Debbie confesó que su hijo no le responde las llamadas desde que su identidad salió a la luz en relación con el asesinato.

La mujer de 69 años insiste en que el perfil de su nieto no encaja con el de un asesino. “La verdad es que no creo que haya disparado una pistola en su vida. No caza, nunca le ha gustado nada de esto. Sé que no posee ninguna arma de fuego”, subrayó, concluyendo que “sencillamente no hay manera de que fuera tan buen tirador”.

También aseguró que Tyler —”un niño maravilloso”— nunca presentó problemas de salud mental ni tuvo roces con la ley. “Es imposible que haya hecho algo así. Lo juraría por mi vida y prometería que fue absolutamente imposible. Nunca, jamás se ha metido en problemas en su vida. Solo es un chico muy tímido y bueno”, afirmó.

Según Debbie, su nieto trabaja en St. George. Ella no sabía que planeaba asistir a un evento de Kirk y considera que podría tratarse de un caso de “identidad equivocada o algo así”, negándose a contemplar la mera posibilidad de que Tyler podría ser responsable del asesinato del activista de derecha.

Sin embargo, las autoridades sostienen que Tyler Robinson había mostrado un creciente interés político en los últimos años. Según declaraciones oficiales, en una conversación familiar, el joven mencionó que no simpatizaba con Kirk ni con sus ideas, e incluso comentó que el activista conservador iba a venir a Utah.

“En una conversación con otro miembro de la familia, Robinson mencionó que Charlie Kirk iba a venir a la Universidad del Valle de Utah. Hablaron sobre por qué no les gustaba y sobre sus puntos de vista”, dijo este viernes el gobernador de Utah, Spencer Cox, en rueda de prensa.