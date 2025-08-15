“Algo va a salir de esto”: Trump hace comentarios antes de la cumbre con Putin

“Hay un buen nivel de respeto por ambas partes”, destacó el inquilino de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense, Donald Trump, se pronunció sobre sus expectativas de la cumbre con su homólogo ruso, Vladímir Putin, prevista para este viernes.

“Algo va a salir de esto”, anunció a los periodistas a bordo del avión presidencial Air Force One.

En el mismo contexto, Trump describió a Putin como “un tipo inteligente”. “Nos llevamos bien. Hay un buen nivel de respeto por ambas partes”, dijo.

“He notado que está trayendo a muchos empresarios de Rusia. Y eso es bueno. Me gusta porque quieren hacer negocios, pero no los harán hasta que terminemos la guerra”, apuntó el mandatario estadounidense.

En este sentido, indicó que, durante la Administración de su predecesor, Joe Biden, la economía estadounidense no fue atractiva para Putin. “Éramos un país muerto con nuestra economía. No le interesaría. No le habría interesado hace un año con la economía de Biden, pero sí le interesa la economía de Trump. Esperen a ver cuándo empiezan a abrir esas fábricas”, pronosticó.

“Quiero que a todos les vaya bien. La guerra va a parar y las matanzas van a parar”, continuó Trump.

Hablando de posibles intercambios territoriales, el presidente afirmó que “se discutirán”. “Pero tengo que dejar que Ucrania tome esa decisión. Y creo que tomarán una decisión adecuada. Pero no estoy aquí para negociar por Ucrania. Estoy aquí para sentarlos a la mesa”, matizó.

Al respecto de la posibilidad de que Washington proporcione garantías de seguridad a Kiev, Trump argumentó: “No en forma de la OTAN”. “Hay ciertas cosas que no van a suceder. Pero sí, junto con Europa, existe la posibilidad de eso”, dijo.

Asimismo, el líder del país norteamericano reiteró que Rusia enfrentará “graves consecuencias” si la cumbre con su par ruso no produce avances en la cuestión ucraniana. “Económicamente graves, sí, serán graves. No lo hago por mi salud, vale, no lo necesito. Me gustaría centrarme en nuestro país, pero lo hago para salvar muchas vidas. Sí, muy graves”, declaró.