Amenazas de Trump a Irán “si no abre completamente” el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha exigido a Irán que abra en 48 horas el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del transporte de petróleo y gas.

“Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz, dentro de las 48 horas siguientes desde este preciso momento, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas plantas de energía, ¡comenzando por la más grande!”, manifestó en Truth Social.

Cierre del estrecho de Ormuz

Tras la agresión estadounidense-israelí, Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el de Omán, prohibiendo el paso a todo tipo de embarcaciones y aseverando que no saldrá de la región “ni una sola gota de petróleo” por mar, lo que ha disparado los precios de los combustibles.

Los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica reiteraron la semana pasada que los barcos de EE.UU. y de sus socios no pueden atravesar el estrecho. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, aseveró este lunes que el estrecho de Ormuz sigue abierto y solo está cerrado para los buques de los países enemigos.

En ese contexto, Trump, propuso crear una coalición naval para escoltar buques a través del estrecho. Sin embargo, varios países —entre ellos, China, Australia, Alemania, Japón, Corea del Sur y España— descartaron el envío de barcos militares a la zona.