American Airlines ha suspendido todos sus vuelos en Estados Unidos en vísperas de Navidad

American Airlines suspendió el martes todos sus vuelos en Estados Unidos debido a un problema técnico no especificado, según la compañía y un aviso regulatorio, lo que interrumpió los planes de viaje de miles de pasajeros que tenían previsto volar para la víspera de Navidad.

La compañía no ha dicho por qué suspendía todos los vuelos. Numerosos pasajeros publicaron en las redes sociales que sus vuelos se habían quedado atascados en la pista de varios aeropuertos y que ahora estaban siendo enviados de vuelta a la puerta de embarque.

“No se ha proporcionado un plazo estimado, pero están tratando de solucionarlo en el menor tiempo posible”, dijo la compañía en una publicación en X, respondiendo a una pregunta de un pasajero varado.

Las acciones de la aerolínea cayeron un 3,8 % antes de la campana. Un aviso en el sitio web de la Administración Federal de Aviación de EEUU simplemente decía que la compañía había solicitado una parada en tierra a nivel nacional, sin dar una razón.

A las 7:30 a.m. ET, American no había hecho una declaración formal en las redes sociales y solo estaba respondiendo a los comentarios en X que numerosos usuarios publicaron allí, así como en Bluesky y Facebook.

“Oye, @AmericanAir, simplemente dinos si debemos ir a casa o no. Por favor, no nos hagas esperar en el aeropuerto durante horas”, escribió un usuario.

American opera miles de vuelos por día a más de 350 destinos en más de 60 países.

La suspensión de vuelos se produce meses después de que las aerolíneas se vieran afectadas por una interrupción tecnológica global vinculada a la plataforma en la nube Azure de Microsoft y un problema de software en la empresa de ciberseguridad CrowdStrike.

La FAA de Estados Unidos no estuvo inmediatamente disponible para hacer más comentarios.

Hace dos años, Southwest Airlines sufrió un colapso en sus sistemas durante las vacaciones que provocó la cancelación de 16.900 vuelos y dejó varados a 2 millones de pasajeros. Finalmente, recibió una multa de 140 millones de dólares en la mayor sanción civil de la historia por una interrupción de viajes.