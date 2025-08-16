16 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

Anuncian más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: UE no se fia de Putin

Redaccion Central

“Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo”, reza el texto de una declaración conjunta.

Líderes europeos.

Los líderes europeos emitieron el sábado una declaración conjunta tras la cumbre de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska.

“Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo”, reza el texto de la declaración, firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

A continuación, los firmantes aseveraron que “Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas”. “Celebramos la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad. La ‘coalición de los dispuestos’ está dispuesta a desempeñar un papel activo”, indicaron.

“No se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio”, señalaron los autores.

“Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera”. En este contexto, los líderes europeos están “dispuestos a mantener la presión sobre Rusia”. “Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias”, agregaron.

Los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron este viernes una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska (EE.UU.). Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.

Artículos Relacionados

España sufre el incendio forestal más grande de su historia (IMÁGENES)

Redaccion Central

Lo que se sabe sobre la presencia de rabia humana en México

Redaccion Central

“Espero con interés” una reunión: Trump mantiene una llamada telefónica con Lukashenko

Redaccion Central

Casa Blanca: Trump no querría imponer nuevas sanciones a Rusia

Redaccion Central

Esposados y con la cabeza gacha: así fue el traslado de 26 presos de México a EE.UU. (VIDEOS)

Redaccion Central