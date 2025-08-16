Anuncian más sanciones a Rusia y posible ingreso de Ucrania a la OTAN: UE no se fia de Putin

“Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo”, reza el texto de una declaración conjunta.

Los líderes europeos emitieron el sábado una declaración conjunta tras la cumbre de los presidentes ruso y estadounidense, Vladímir Putin y Donald Trump, en Alaska.

“Estamos dispuestos a colaborar con el presidente Trump y el presidente Zelenski para lograr una cumbre trilateral con el apoyo europeo”, reza el texto de la declaración, firmada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el canciller alemán, Friedrich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente de Finlandia, Alexander Stubb; el primer ministro de Polonia, Donald Tusk; y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

A continuación, los firmantes aseveraron que “Ucrania debe contar con garantías de seguridad sólidas”. “Celebramos la declaración del presidente Trump de que Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías de seguridad. La ‘coalición de los dispuestos’ está dispuesta a desempeñar un papel activo”, indicaron.

“No se deben imponer limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania ni a su cooperación con terceros países. Rusia no puede vetar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea y la OTAN. Ucrania tomará decisiones sobre su territorio”, señalaron los autores.

“Nuestro apoyo a Ucrania continuará. Estamos decididos a redoblar nuestros esfuerzos para mantener la fortaleza de Ucrania y lograr el fin de los combates y una paz justa y duradera”. En este contexto, los líderes europeos están “dispuestos a mantener la presión sobre Rusia”. “Seguiremos reforzando las sanciones y las medidas económicas más amplias”, agregaron.

Los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, mantuvieron este viernes una histórica reunión en la base militar Elmendorf-Richardson, en el estado de Alaska (EE.UU.). Tanto el líder ruso como su par estadounidense destacaron que las conversaciones se desarrollaron en un ambiente “constructivo y de respeto mutuo”.