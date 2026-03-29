Apagones masivos en Teherán y Alborz tras ataques a infraestructuras eléctricas

TEHERÁN.- El Ministerio de Energía de Irán informó este domingo sobre fuertes apagones en Teherán, su región circundante y la provincia de Alborz, luego de ataques dirigidos contra instalaciones eléctricas estratégicas.

La televisión estatal iraní confirmó que la electricidad está interrumpida en estas zonas y que equipos técnicos trabajan para restablecer el servicio lo antes posible. Aunque no se detalló el alcance total de los daños, las autoridades reconocieron que los cortes afectan a millones de residentes en la capital y áreas aledañas.

Los apagones ocurren en medio de una escalada de tensiones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amenazado previamente con atacar la infraestructura eléctrica de Irán si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz, aunque pospuso en varias ocasiones la ejecución de ese ultimátum.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) anunciaron la noche de este domingo nuevos ataques contra objetivos en Teherán. El portavoz militar israelí justificó la acción como respuesta a la detección de siete salvas de misiles lanzadas desde Irán durante el día.

“Las IDF están atacando actualmente objetivos del régimen terrorista iraní en todo Teherán”, declaró el vocero.