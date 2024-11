Arsenal de armas de los hutíes deja “estupefacto” al Pentágono

De acuerdo con el principal comprador de armas del Departamento de Defensa estadounidense, el grupo yemení posee misiles capaces de “hacer cosas simplemente asombrosas”.

La magnitud del arsenal de armamento que tienen a su disposición los rebeldes hutíes de Yemen es una noticia inesperada para el Pentágono, informó Axios este viernes. El principal comprador de armas del Departamento de Defensa estadounidense, Bill LaPlante, destacó que el grupo adquiere armas cada vez más sofisticadas y posee misiles que “pueden hacer cosas simplemente asombrosas”.

“Soy ingeniero y físico, y he trabajado en el ámbito de los misiles durante toda mi carrera”, explicó el subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Sostenimiento. “Lo que he visto de lo que han hecho los hutíes en los últimos seis meses es algo que me deja estupefacto”, reconoció.

Los hutíes afirmaron el martes haber realizado dos operaciones destinadas a atacar naves estadounidenses. La primera fue perpetrada contra el portaviones USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo mediante varios misiles y drones.

La segunda tuvo como objetivo dos destructores estadounidenses en el mar Rojo, que fueron atacados con una serie de misiles balísticos y drones. El grupo precisó que las operaciones duraron ocho horas y “lograron con éxito sus objetivos”.

Los hutíes han declarado en reiteradas ocasiones que “seguirán llevando a cabo operaciones militares contra el enemigo israelí hasta que cese la agresión y se levante el asedio a la Franja de Gaza, así como la agresión contra el Líbano”.