Axios: Varios buques de la Armada de EE.UU. han cruzado hoy el estrecho de Ormuz

Varios buques de la Armada de EE.UU. han cruzado este sábado el estrecho de Ormuz, informó Barak Ravid, periodista de Axios, que cita a un funcionario estadounidense.

Se trata de un movimiento, el primero semejante desde que empezó la guerra, que no ha sido coordinado con Irán, señaló el reportero. Axios precisa, citando al informante, que los buques de guerra estadounidenses cruzaron el estrecho de Ormuz de este a oeste hacia el golfo Pérsico y luego regresaron a través del estrecho hacia el mar Arábigo. “Esta fue una operación centrada en la libertad de navegación en aguas internacionales”, afirmó el funcionario estadounidense.

Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) ha advertido del riesgo de colisiones y han difundido rutas seguras. Esta situación tiene lugar mientras delegaciones de Irán y de Estados Unidos han empezado este sábado una ronda de conversaciones en Pakistán.

Además, el CGRI ha anunciado este jueves una serie de rutas alternativas para el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. El CGRI acompañó el comunicado con un mapa.

“Debido a la situación de guerra en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz […] y la posible presencia de minas antibuque en la zona principal del estrecho de Ormuz, se notifica a todos los buques que tengan previsto transitar por el estrecho de Ormuz que, para cumplir con los principios de seguridad marítima y protegerse de posibles colisiones con minas marinas, en coordinación con la Armada del CGRI en el estrecho de Ormuz, hasta nuevo aviso, deberán utilizar las siguientes rutas alternativas”, indica la publicación.