Bild: Trump mantiene una conversación “acalorada” con líderes de la UE

El presidente de EE.UU., Donald Trump, mantuvo una conversación “acalorada” con los líderes europeos durante la reunión de la llamada ‘coalición de voluntarios’ que se celebró este jueves, reporta Bild.

De acuerdo con su información, el mandatario estadounidense acusó a Europa de seguir comprando petróleo ruso.

En respuesta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que el volumen de las importaciones de petróleo ruso se había reducido significativamente tras el inicio del conflicto ucraniano, señala Bild. Al respecto, el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, afirmó que Europa sigue comprando petróleo ruso, pero lo hace ahora a través de la India, se reporta.

Además, durante la conversación se abordó el tema de las nuevas sanciones contra Rusia. No obstante, tras la llamada, la parte europea no cree que Trump se decida a imponer restricciones contra Moscú, reporta el medio alemán.

Reunión de los socios de Kyiv

La ‘coalición de voluntarios’ mantuvo este jueves una reunión en la que participaron el líder del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y varios líderes europeos como el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedich Merz; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En el encuentro abordaron las garantías de seguridad que se debe prestar a Ucrania en caso de que se produzca un acuerdo de paz o de alto el fuego con Rusia. Tras la reunión, conversaron por teléfono con Trump.