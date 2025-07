California lucha contra el mayor incendio forestal en lo que va del año (VIDEOS)

Un incendio forestal que se desató en California (EE.UU.) durante la tarde del miércoles ya ha crecido a más de 52.500 acres (unas 21.200 hectáreas), convirtiéndose en el mayor registrado en el estado en lo que va del año, reportó ABC citando al Departamento Forestal y de Protección contra Incendios.

A Timelapse of the Madre Fire burning in SLO County which is now the biggest wild fire in California this year at over 37,000 acres burned. Which is bigger than the palisades fire burn scar. pic.twitter.com/k1AWVAxZBW — AppleSeed (@AppleSeedTX) July 4, 2025

Según la información, hasta ahora el denominado ‘Madre Fire’ solo ha podido ser contenido en un 5 % y se ha advertido que tiene una alta tasa de propagación. La causa del incendio aún está bajo investigación.

A fast-moving wildfire in California’s San Luis Obispo County exploded in size overnight and has now burned more than 35,000 acres, making it the state’s largest wildfire so far this year. https://t.co/svQBZBavNY pic.twitter.com/zqMERCXQ0h — AccuWeather (@accuweather) July 3, 2025

Asimismo, se han emitido órdenes de evacuación en el condado de San Luis Obispo y el cierre de una autopista. Se calcula que aproximadamente 50 estructuras están amenazadas.