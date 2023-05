Capturan al sospechoso de asesinar a cinco hondureños en un tiroteo en EE.UU. (VIDEO)

Autoridades estadounidenses anunciaron este martes que lograron arrestar a Francisco Oropesa, presunto autor del tiroteo que tuvo lugar el pasado viernes en una vivienda de la ciudad de Cleveland (Texas), que provocó la muerte de cinco personas de origen hondureño, incluido un menor de edad, recoge Reuters.

El sospechoso, de 38 años, fue detenido en la ciudad texana de Cut and Shoot, 27 kilómetros al oeste del lugar de los hechos. De acuerdo con el agente especial adjunto del FBI Jimmy Paul, oficiales tanto del Servicio de Alguaciles de EE.UU. como del Departamento de Seguridad Pública de Texas y de la Unidad Táctica de la Patrulla Fronteriza participaron en la captura del probable criminal una hora y 15 minutos después de haber recibido un aviso sobre su ubicación.

Por su parte, el alguacil del condado texano de San Jacinto, Greg Capers, aseguró que Oropesa fue encontrado «escondido en un armario debajo de algo de ropa sucia». «Está tras las rejas y vivirá su vida tras las rejas por matar a esos cinco», comentó Capers, quien reiteró que el asesino deberá pagar una fianza de 5 millones de dólares por cinco cargos de asesinato.

This is footage from the arrest of Fransisco Oropesa. We’ve learned he was arrested by BORTAC agents, they are the special operations group of the Border Patrol. pic.twitter.com/jGOKoqBxhT

— FOX26Houston (@FOX26Houston) May 3, 2023