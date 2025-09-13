Caracas denuncia que un destructor de EE.UU. asaltó un barco de pesca venezolano

Venezuela denunció este sábado el asalto “ilegal” de un barco de pescadores por parte de un destructor de la Armada de EE.UU. que navegaba a 48 millas náuticas al noreste de la isla La Blanquilla, en aguas de la Zona Económica Exclusiva venezolana.

“El navío de guerra desplegó dieciocho efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas”, detalló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado compartido por el canciller Yvan Gil.

Según explicó la Cancillería, el buque venezolano, que iba “tripulado por nueve humildes pescadores atuneros”, fue “asaltado de manera ilegal y hostil por un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Jason Dunham (DDG-109), equipado con potentes misiles de crucero y tripulado por marines altamente entrenados”.

En este sentido, sostiene que se trata de provocaciones que buscan un incidente “que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objetivo de insistir en su política fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE.UU.”.

También informó que, en cumplimiento de su deber constitucional, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) “monitoreó y registró el incidente minuto a minuto” hasta la liberación de los pescadores, “demostrando la plena capacidad de Venezuela para vigilar, disuadir y responder ante cualquier amenaza”.

“El Gobierno de Venezuela exige al Gobierno de EE.UU.que cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y la paz del Caribe, a la vez que hace un llamado al pueblo estadounidense a reconocer la gravedad de estas maniobras y a rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y depredadora”, reza el comunicado de la Cancillería.