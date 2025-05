China hace historia al recuperar con éxito su primer cohete reutilizable (VIDEO)

La compañía espacial privada Beijing Sepoch Technology (Sepoch) anunció este jueves un hito histórico: la recuperación exitosa en el mar de su cohete reutilizable XZY-1, el cual es propulsado por oxígeno líquido y metano, informa la agencia Xinhua.

Con una imponente estructura de acero inoxidable de 26,8 metros de altura, 4,2 metros de diámetro y 57 toneladas al despegue, el cohete completó un vuelo de 125 segundos, alcanzando los 2,5 kilómetros de altitud, en un ascenso a máxima potencia.

En un video, publicado por Sepoch, se muestra al XZY-1 reiniciando su motor en pleno descenso, manteniéndose suspendido sobre el mar y culminando con un aterrizaje suave y perfectamente vertical. El análisis de datos tras el vuelo de prueba confirmó el rendimiento óptimo del cohete durante toda la prueba, y los expertos calificaron la recuperación del aterrizaje en el mar como “un éxito rotundo”.

Según Global Times, el ensayo, que se realizó en el puerto aeroespacial oriental de Haiyang, en la provincia de Shandong, marca un gran avance en el desarrollo de cohetes reutilizables de combustible líquido.

SEPOCH has just successfully flown the XZY-1 test vehicle. The engine shut down mid-air and reignited for a controlled vertical splashdown. https://t.co/SEEAtuy1A6 pic.twitter.com/Zl3k7W8klJ

Este avance se suma a los continuos esfuerzos de las compañías aeroespaciales chinas por dominar la tecnología de cohetes reutilizables. En el 2024, al menos dos cohetes, el Zhuque-3, y otro desarrollado por la Academia de Tecnología Espacial de Shanghái, completaron exitosamente pruebas de despegue y aterrizaje vertical (VTOL, por sus siglas en inglés) desde una altitud de 10 kilómetros, en el norte del país.

En ese mismo año, una versión experimental del cohete reutilizable Kuaizhou, desarrollado por la compañía Expace Technology, también realizó con éxito un breve vuelo VTOL desde tierra firme.

Navigational warning is up at Haiyang. Hopefully we’ll see SEPOCH’s XZY-1 hop and splash down soon https://t.co/9kMVwzgQJR pic.twitter.com/OSe4NawIAx

