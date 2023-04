Cierran una pista del principal aeropuerto de Taiwán por una amenaza de bomba en un avión chino

Las autoridades taiwanesas cerraron este miércoles temporalmente una pista del aeropuerto internacional de Taiwán Taoyuan, el más importante de la isla, debido a una falsa amenaza de bomba en un vuelo procedente de China, informa la prensa local.

La Oficina de Policía de Aviación de Taiwán recibió un correo electrónico alertando de la presencia de explosivos a bordo de un avión de Air China proveniente de Pekín.

#Taiwan Taoyuan International Airport shut a runway Wednesday due to suspected explosives on an Air China plane flying from #Beijing, according to a media report. pic.twitter.com/1kos3jqWm7

— Ifeng News (@IFENG__official) April 26, 2023