CNN: Maduro será llevado a Guantánamo antes de enjuiciarlo en EE.UU.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido arbitrariamente por tropas del Comando Sur de EE.UU. la madrugada de este sábado tras un intenso bombardeo en Caracas, será llevado a la base militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, parte del territorio arrebatado por el país norteamericano a Cuba, para hacer una escala antes de enjuiciarlo en Nueva York, informa CNN.

Según “dos fuentes familiarizadas con los planes”, citadas por la cadena estadounidense, Maduro —tras ser secuestrado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores— fue sacado en helicóptero durante la intervención militar del Pentágono y llevado hasta el buque de asalto anfibio USS Iwo Jima, donde se encuentra como prisionero de soldados estadounidenses.

La escala en Guantánamo le permitiría al Pentágono realizar el traslado de Maduro “con mayor rapidez”, debido a que en esa base militar podrán embarcarlo en una aeronave para llevarlo directamente a Nueva York, donde el Gobierno de Donald Trump aspira presentarlo ante un tribunal para acusarlo formalmente de “narcoterrorista” al igual que Flores.