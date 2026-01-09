“Comenzaremos a disparar”: El amenazante mensaje de Trump a los líderes de Irán en medio de las protestas

Donald Trump lanzó este viernes un duro mensaje a las autoridades de Irán, aseverando que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si las fuerzas de seguridad del país persa comienzan a disparar contra los manifestantes, en medio de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde finales de diciembre.

“Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también comenzaremos a disparar”, declaró el mandatario estadounidense, dirigiéndose a los líderes iraníes.

Protestas en Irán

Las protestas en Irán se producen en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional, y se han expandido por todo el país. Una nueva escalada se produjo la noche de este jueves, tras un llamado del príncipe heredero en exilio Reza Pahlavi, hijo del último sah de Persia, derrocado por la revolución de 1979, a salir a las calles.

| Multitudes masivas de manifestantes contra el régimen islámico han tomado el control de Mashhad, la segunda ciudad más grande de Irán. Corean: “¡Viva el Shah!” @PahlaviReza pic.twitter.com/fz2Mpr5OT1 — Data Veritas (@data_veritas) January 9, 2026

Las exigencias de los manifestantes se centran en el deterioro de las condiciones de vida, y están marcadas por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el descontento con la gestión gubernamental, y no se puede pasar las constantes violaciones a los derechos humanos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instó este jueves a la “máxima moderación” en torno a las protestas. “Debe evitarse cualquier comportamiento violento o coercitivo”, declaró, a medida que se iban intensificando los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

| PROTESTAS EN IRÁN: El edificio del gobierno local en la ciudad de Karaj, en el norte de Irán, está actualmente envuelto en llamas. pic.twitter.com/uPWX8DmN7P — Marcos Palazzolo (@marcalpalazzolo) January 9, 2026

Asimismo, abogó por la “máxima moderación, diálogo, comunicación y atención a las exigencias del pueblo”.