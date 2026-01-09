BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO Portada“Comenzaremos a disparar”: El amenazante mensaje de Trump a los líderes de Irán en medio de las protestas
Portada

“Comenzaremos a disparar”: El amenazante mensaje de Trump a los líderes de Irán en medio de las protestas

El mandatario estadounidense advirtió a los dirigentes del país persa en contra de los disparos a los manifestantes.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Las protestas contra el régimen están intensas.

Donald Trump lanzó este viernes un duro mensaje a las autoridades de Irán, aseverando que Estados Unidos no se quedará de brazos cruzados si las fuerzas de seguridad del país persa comienzan a disparar contra los manifestantes, en medio de las protestas antigubernamentales que se desarrollan desde finales de diciembre.

“Más les vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también comenzaremos a disparar”, declaró el mandatario estadounidense, dirigiéndose a los líderes iraníes.

Protestas en Irán

Las protestas en Irán se producen en un escenario de crisis económica y fuerte depreciación de la moneda nacional, y se han expandido por todo el país. Una nueva escalada se produjo la noche de este jueves, tras un llamado del príncipe heredero en exilio Reza Pahlavi, hijo del último sah de Persia, derrocado por la revolución de 1979, a salir a las calles.

Las exigencias de los manifestantes se centran en el deterioro de las condiciones de vida, y están marcadas por la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el descontento con la gestión gubernamental, y no se puede pasar las constantes violaciones a los derechos humanos.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, instó este jueves a la “máxima moderación” en torno a las protestas. “Debe evitarse cualquier comportamiento violento o coercitivo”, declaró, a medida que se iban intensificando los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad.

Asimismo, abogó por la “máxima moderación, diálogo, comunicación y atención a las exigencias del pueblo”.

También te puede interesar

Trump: Venezuela ayudó a incautar un petrolero que...

Heredero del último sah pide urgentemente a Trump...

Sheinbaum se pronuncia al anuncio de Trump de...

Rusia lanza ataque de represalia con el misil...

La Casa Blanca revela el número de deportaciones...

Jefe de la Patrulla Fronteriza llega a Mineápolis...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign