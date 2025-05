Compañía china se dispara en bolsa gracias a las agresiones entre la India y Pakistán

Las acciones del fabricante chino de aeronaves Changdu Aircraft Corporation Ltd. se han disparado por segundo día consecutivo, tras conocerse que Pakistán usó sus aviones de combate para derribar cinco cazas indios, incluidos tres Rafale-M de fabricación francesa.

Este jueves, las acciones de la compañía cerraron con una subida del 20 %, es decir, 13,87 yuanes más (1,92 dólares) que la jornada anterior, reportó el medio pakistaní Hum. En las últimas dos sesiones, estas acciones han reportado una subida total de un 36,2 %.

Changdu, que es filial de la empresa estatal Corporación de la Industria de Aviación de China fabrica los aviones de combate J-10C y JF-17 Thunder, este último desarrollado conjuntamente con Pakistán, que fueron utilizados por Islamabad para derribar cinco aviones de combate indios el miércoles: tres Rafale, un Su-30 y un MiG-29.

China’s Chengdu Aircraft Corporation’s stock surged about 20% after the Pakistan Air Force reportedly downed five Indian jets, including three Rafales.

Chengdu produces JF-17 and J-10C fighter jets, both in service with Pakistan Air Force. pic.twitter.com/5lJHWidQHq

— Clash Report (@clashreport) May 7, 2025