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Delcy Rodríguez realiza su primer viaje internacional como presidenta encargada de Venezuela

La funcionaria se encuentra en Grenada para fortalecer la cooperación bilateral y la integración con los países del Caribe.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Cécile La Grenade, gobernadora de Grenada, el 9 de abril de 2026

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Cécile La Grenade, gobernadora de Grenada, el 9 de abril de 2026

GRENADA.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó este jueves su primer viaje internacional desde que asumió el cargo el pasado 5 de enero, tras el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores durante una operación militar estadounidense en Caracas.

Rodríguez llegó a la isla caribeña de Grenada “con el propósito de consolidar una cooperación integral bajo el modelo ganar-ganar”, profundizar la integración estratégica con los pueblos del Caribe y dar continuidad a la hoja de ruta suscrita en abril de 2025 durante la visita del primer ministro Dickon Mitchell a Caracas, informó la Oficina de Prensa Presidencial.

La alta funcionaria venezolana, quien viaja acompañada de varios ministros, sostuvo un encuentro con la gobernadora general de Grenada, Cécile La Grenade, representante de la Corona británica en ese país miembro de la Commonwealth.

Además, Rodríguez visitó la sede del parlamento granadino, donde fue recibida por las máximas autoridades legislativas de la nación.

Este viaje marca el primer desplazamiento internacional de Delcy Rodríguez desde que asumió la jefatura de Estado interina.

Delcy Rodríguez celebra que el 3 de enero terminó con el “extremismo”… o sea, con Maduro…

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