Detienen a Luis Arce en Bolivia

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles en la ciudad de La Paz, según denunció la exministra de la Presidencia, María Nela Prada.

En un corto video publicado en redes sociales, Nela informó que Arce fue “secuestrado de manera totalmente ilegal” en la tarde en la zona de Sopocachi, un barrio ubicado al oeste de La Paz.

De forma extraoficial, indicó que fue conducido a la sede de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Fuentes citadas por el medio local Visión 360, señalan que Arce fue detenido como parte de una investigación sobre el presunto desfalco al Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc).

La Contraloría General del Estado detectó inexistencia de documentación y proyectos fantasma en el Fondioc. Una trama por la cual también fue retenida la exdiputada, Lidia Patty.

Es un caso abocado a la etapa de Arce como ministro de Economía y Finanzas. Se le acusa de haber permitido el desembolso de dinero del Fondioc a cuentas personales, refiere la prensa local.