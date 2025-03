EE.UU. amenaza a Venezuela con “severas sanciones” si no acepta vuelos de deportados

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, amenazó este martes con nuevas sanciones a Venezuela si no acepta los vuelos de personas deportadas de la nación norteamericana.

“Venezuela está obligada a aceptar a sus ciudadanos repatriados desde EE.UU. Este no es un tema de debate ni negociación. Tampoco merece recompensa alguna”, escribió Rubio en X.

En la víspera, el presidente venezolano Nicolás Maduro calificó como un “evento de agresión” y “el mayor acto de enemistad” la deportación de más de 200 de sus connacionales a El Salvador.

“A menos que el régimen de Maduro acepte un flujo constante de vuelos de deportación, sin más excusas ni demoras, EE.UU. impondrá nuevas sanciones severas y crecientes”, advirtió Rubio.

El envío de los venezolanos, que Washington denomina como miembros del grupo criminal Tren de Aragua sin presentar pruebas, fue acordado precisamente por el secretario de Estado y el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, luego de una visita al país centroamericano.

