EE.UU. confirma que uno de sus helicópteros Apache se estrelló frente a las costas de Omán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado este martes que un helicóptero militar AH-64 Apache, perteneciente al Ejército estadounidense, se estrelló en Oriente Medio.

De acuerdo con el comunicado oficial, el pasado 8 de junio a las 23:33 (hora UTC), la aeronave se precipitó al mar cerca de la costa de Omán mientras la tripulación se encontraba realizando labores de patrullaje en aguas regionales.

“Los militares fueron rescatados sanos y salvos al cabo de unas dos horas y se encuentran estables. Las causas del incidente están siendo investigadas”, reza el texto.

Las labores de salvamento fueron dirigidas por el Comando Central de las Fuerzas Navales de EE.UU. y la 82.ª División Aerotransportada. El operativo contó además con el apoyo de unidades de la Fuerza Aérea y de la Armada, incluyendo a la Fuerza de Tarea 59 de la 5.ª Flota.

En medio del conflicto desatado por Washington y Tel Aviv contra Irán, la 5.ª Flota de EE.UU. sigue manteniendo su bloqueo naval en el mar Arábigo, ejerciendo una intensa vigilancia marítima con el propósito proclamado de proteger las rutas comerciales de Oriente Medio. Esto ocurre ante un bloqueo paralelo del estrecho de Ormuz por parte de las fuerzas del país persa, iniciado como respuesta a la agresión estadounidense-israelí a finales de febrero.

La situación en la zona sigue tensa, con repetidos ataques mutuos que involucran no solo objetivos militares, sino también a barcos comerciales que intentan navegar por esta ruta marítima estratégica.