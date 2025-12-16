EE.UU. designa al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera

El Gobierno de EE.UU. designó este martes al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera.

A través de un comunicado de prensa, el secretario de Estado, Marco Rubio, la calificó como “una organización criminal violenta y poderosa con miles de miembros”, cuya “principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína”.

“El Clan del Golfo es responsable de atentados terroristas contra funcionarios públicos, fuerzas del orden, militares y civiles en Colombia”, apuntó.

De hecho, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha lanzado por momentos campañas agresivas contra este grupo criminal, incluso con bombardeos. Recientemente, en cambio, desarrolla una ronda de negociaciones en Doha, Catar, con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) para alcanzar la paz con el Clan del Golfo.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”, añadió Rubio.

Más designaciones latinoamericanas

Con esto aumenta el número de agrupaciones criminales que Washington cataloga como terroristas en América Latina. Todo comenzó en febrero, cuando clasificó de esta forma al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a los Cárteles Unidos, al Cártel del Noreste, al Cártel del Golfo y a La Nueva Familia Michoacana, de México. Así como a la salvadoreña Mara Salvatrucha y al Tren de Aragua.

En mayo pasado fue el turno de los grupos criminales haitianos Viv Ansanm y Gran Grif en ser nombrados como organizaciones terroristas extranjeras.