12 agosto, 2025
VIRAL

Cristiano Ronaldo se casará con su novia Georgina Rodríguez

Kylie Jenner habla español venezolano y revienta las redes

Las inquietantes últimas palabras de un asesino ejecutado con una inyección letal

Kelley Mack, actriz de ‘The Walking Dead’, muere a los 33 años

Familias aprenden hábitos sostenibles en jornada ambiental

BAC reconoce a Vegyfrut como Pyme Positiva del Año 2025

Mujer muere después que perro le pasara lengua sobre una herida

Un millón de córdobas en compras entregan Walmart, Banpro y Mastercard a 10 afortunados nicaragüenses

Delaisla: Del mar a tu mesa con una nueva línea de sabor y conveniencia

VIDEO: Jennifer López sufre un chasco con su falda y termina en ropa interior en un concierto

Por un periodismo objetivo y pluralista
LA JORNADA

EE.UU. destapa un grave escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos

Redaccion Central

Uno de los empresarios acusados está vinculado con un cártel.

Refinería de Pemex en Deer Park, Texas, 11 de octubre de 2024.

El Gobierno de EE.UU. denunció que dos empresarios mexicanos participaron en una red de sobornos en Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de energía que es una de las más grandes del sector a nivel internacional.

“Se alega que los acusados, ciudadanos extranjeros residentes en Estados Unidos, sobornaron a funcionarios mexicanos para manipular el proceso de licitación para asegurar millones de dólares en contratos lucrativos y otras ventajas”, reveló Matthew R. Galeotti, fiscal general adjunto interino, en un comunicado del Departamento de Justicia.

“Esta acusación debería enviar un mensaje claro de que la División Penal no tolerará a quienes enriquezcan a funcionarios corruptos para beneficio personal y en detrimento del mercado justo”, agregó.

El escrito oficial precisó que los acusados son Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, empresarios mexicanos que viven en EE.UU. y que presuntamente conspiraron con el fin de pagar por lo menos 150.000 dólares en sobornos a funcionarios de Pemex para obtener millonarias licitaciones.

Regalos

De 2019 a 2021, añadió, los imputados les regalaron artículos de lujo de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos valiosos a por lo menos tres funcionarios de Pemex, lo que permitió que Rovirosa consiguiera contratos con la empresa por 2,5 millones de dólares.

“Según documentos judiciales, se alega que Rovirosa tiene vínculos con miembros del cártel mexicano”, agregó sin especificar el nombre de la organización criminal.

También precisó que en la investigación participan el Buró Federal de Investigaciones (FBI) e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), con el apoyo de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia. En México, la Fiscalía General de la República ya comenzó una serie de cateos en las propiedades de los acusados.

Artículos Relacionados

China habría pedido a firmas locales que dejen de usar este potente chip

Redaccion Central

Llaman a boicotear productos de EE.UU. en la India tras los aranceles impuestos por Trump

Redaccion Central

Reacciones tras la muerte de Miguel Uribe Turbay piden acabar con la violencia política

Redaccion Central

Más de 1.500 muertes: España se ‘ahoga’ bajo una ola de calor

Redaccion Central

Un sismo de magnitud 6,1 sacude Turquía

Redaccion Central

Las llamas devoran una joya milenaria de España (VIDEO)

Redaccion Central