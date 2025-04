EE.UU. destruye un puerto de Yemen controlado por los Hutíes

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó este jueves sobre la destrucción del puerto de Ras Isa, ubicado en el oeste de Yemen, controlado por las fuerzas hutíes.

Desde el Centcom declararon que los hutíes utilizan el combustible para financiar sus operaciones militares y “para beneficiarse económicamente de la malversación de los beneficios de la importación”.

“Hoy, las fuerzas estadounidenses han tomado medidas para eliminar esta fuente de combustible para los terroristas hutíes, respaldados por Irán, y privarles de los ingresos ilegales que han financiado los esfuerzos hutíes para aterrorizar a toda la región durante más de 10 años”, reza el comunicado del organismo.

El Comando Central del Ejército estadounidense precisó que el objetivo del ataque consistió en “degradar la fuente económica de poder de los hutíes”. La ofensiva no se dirigió contra la población civil, agregó.

⚡️At least 22 killed, including 5 paramedics, and many wounded following a number of U.S. airstrikes at the Ras Isa port on the western coast of Yemen pic.twitter.com/a32KImuqvU

— War Monitor (@WarMonitors) April 17, 2025