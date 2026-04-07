EE.UU. e Israel atacan la isla de Jarg, ‘joya petrolera iraní’

EE.UU. e Israel lanzaron el martes varios ataques contra la isla iraní de Jarg en el golfo Pérsico, considerada la ‘joya petrolera’ del país persa.

Según la agencia Mehr, se escucharon varias explosiones. Según un funcionario estadounidense, el ataque fue dirigido contra objetivos militares, informó Barak Ravid, periodista de Axios.

En los medios circulan imágenes atribuidas presuntamente al ataque contra Jarg. En el video se observan columnas de humo elevándose hacia el cielo.

La semana pasada, el presidente estadounidense, Donald Trump, declaró que Washington no ha atacado la infraestructura petrolera del país persa. “No hemos atacado su petróleo —aunque ese sea el objetivo más fácil de todos— porque eso no les dejaría [a los iraníes] ni la más mínima posibilidad de sobrevivir o reconstruir [el país]”, afirmó.

“Pero podríamos atacarlo y [la industria petrolera de Irán] desaparecería, y no habría nada que pudieran hacer al respecto”, aseveró.

Noticia de última hora: Israel ataca la isla de Jark, uno de los enclaves estratégicos de Irán pic.twitter.com/5LcH3Fzl6A — Noticias Cuatro (@noticias_cuatro) April 7, 2026

En la isla de Jarg se asienta infraestructura clave para la exportación del petróleo iraní. Desde allí se gestiona, según las estimaciones, el 90 % de las exportaciones del crudo del país.

A mediados de marzo, EE.UU. atacó dicho territorio en lo que Trump describió como “uno de los bombardeos más devastadores en la historia de Oriente Medio”.