EE.UU. ha ampliado aún más la lista de sanciones contra Irán

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha añadido a una cantidad de comandantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán a la lista de sanciones vigentes contra la nación persa.

“Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha tomado medidas adicionales contra los funcionarios iraníes responsables de la brutal represión del régimen contra su propio pueblo”, informa el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Asimismo, entre las personas sancionadas se encuentra Eskandar Momeni Kalagari, ministro del Interior de Irán, quien “es responsable de organizar los servicios de seguridad interna y supervisa las fuerzas del orden, cuyas acciones han provocado asesinatos en masa, detenciones y desapariciones forzadas”.

La OFAC también incluyó en el listado a Babak Morteza Zanjani, un inversor iraní a quien acusa de haber “proporcionado respaldo financiero a importantes proyectos que apoyan al CGRI y al régimen iraní en general”.

La institución ha sancionado por primera vez una plataforma de intercambio de activos digitales por operar en el sector financiero de la economía iraní.

Concretamente, se designan dos casas de cambio de activos digitales, Zedcex Exchange y Zedxion Exchange, presuntamente vinculadas a Zanjani y registradas en el Reino Unido. Se las acusa de haber procesado sumas mayores de 94.000 millones de dólares en fondos asociados con contrapartes vinculadas al CGRI.

Implicaciones de las sanciones

La medida supone que todos los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en EE.UU. o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses serán bloqueados y deben notificarse a la OFAC.

También se bloqueará cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 % o más de una o más personas designadas.

“A menos que lo autorice la OFAC o se aplique una exención, las regulaciones de la OFAC prohíben generalmente todas las transacciones por personas estadounidenses o dentro de Estados Unidos (o en tránsito por este país) que impliquen cualquier propiedad o interés en propiedades de las personas incluidas en la lista”, se indica.

Las protestas de masas en Irán, que ya han dejado más de 3.000 víctimas mortales, estallaron a finales de diciembre motivadas por una profunda crisis económica y el derrumbe de la moneda nacional. Las autoridades iraníes han culpado a la injerencia extranjera, apuntando directamente a Estados Unidos e Israel, así como a la infiltración de “elementos terroristas” en unas manifestaciones que, según su versión, inicialmente fueron pacíficas.