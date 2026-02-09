BOLETIN DE NOTICIAS
INICIO PortadaEE.UU. intercepta un petrolero en el océano Índico
Portada

EE.UU. intercepta un petrolero en el océano Índico

Se trata del buque Aquila II que violó las restricciones impuestas por Washington en el Caribe, reportó el Departamento de Guerra estadounidense.

Por Redaccion Central
Redaccion Central

Foto tras la captura del barco.

El Departamento de Guerra de EE.UU. reportó este lunes la intercepción en el océano Índico del petrolero Aquila II por violación de las restricciones impuestas por el país norteamericano en el mar Caribe.

“El Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente [Donald] Trump de buques sancionados en el Caribe. Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió este buque desde el Caribe hasta el océano Índico”, reza un comunicado de la cartera castrense.

Desde mediados de diciembre, Washington mantiene un bloqueo “total y completo” de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados, con al menos seis incautaciones, sin contar el Aquila II.

También te puede interesar

Primera ministra de Japón busca iniciar enmiendas a...

Diminuto dibujo de Miguel Ángel se vende a...

Petro revela cual fue el “mayor avance” tras...

Pekín envía al mar de la China Meridional...

España bajo el agua: evacuaciones masivas tras el...

Trump ha amenazado con más aranceles a cualquier...

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign