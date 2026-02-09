EE.UU. intercepta un petrolero en el océano Índico

El Departamento de Guerra de EE.UU. reportó este lunes la intercepción en el océano Índico del petrolero Aquila II por violación de las restricciones impuestas por el país norteamericano en el mar Caribe.

“El Aquila II operaba en desafío a la cuarentena establecida por el presidente [Donald] Trump de buques sancionados en el Caribe. Huyó, y nosotros lo seguimos. El Departamento de Guerra rastreó y persiguió este buque desde el Caribe hasta el océano Índico”, reza un comunicado de la cartera castrense.

Desde mediados de diciembre, Washington mantiene un bloqueo “total y completo” de entrada y salida de Venezuela de barcos petroleros sancionados, con al menos seis incautaciones, sin contar el Aquila II.