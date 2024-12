EEUU entra en una cifra récord de deportaciones de migrantes en 2024

El presidente del Senado de México le pidió a Trump que “abra su corazón” y no ejecute expulsiones masivas.

El Buró de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE por sus siglas en inglés) reveló que durante este año fueron deportados 271.484 migrantes indocumentados de 192 países, lo que representa la cifra más alta en la última década.

“Como resultado de los esfuerzos de ICE, y a pesar de las continuas limitaciones de recursos, en el año fiscal 2024, ICE deportó a más personas sin base legal para permanecer en los EE.UU. que en cualquier otro año fiscal desde 2015”, aseguró el organismo en un comunicado.

También precisó que el número de ciudadanos extranjeros indocumentados que fueron arrestados debido a que tenían condenas judiciales o causas penales en marcha, aumentó de 73.822 en 2023 a 81.312 este año. Además, durante el mismo periodo, las órdenes de detención en contra de migrantes con antecedentes penales crecieron de 125.358 a 149.764.

En total, según los datos de las autoridades migratorias estadounidenses, de las 271.484 personas expulsadas este año, 32,7 % tenía denuncias por agresiones, delito sexuales o vinculados con armas, robos, homicidios y secuestros.

“237 eran terroristas conocidos o sospechosos, lo que supone un aumento del 70,5 % en comparación con el año fiscal 2023, y ocho eran violadores de los derechos humanos”, afirma el documento oficial.

Petición

El ICE dio a conocer su reporte anual en un momento de plena incertidumbre para los migrantes sin documentos, ya que el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, ha amenazado con realizar deportaciones masivas en cuanto asuma el poder, el próximo 20 de enero.

Por eso, el Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, advirtió que ya está preparado para enfrentar la crisis humanitaria que puede provocar la expulsión de miles de personas, aunque rechaza la estrategia planteada por el republicano.

En ese clima, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, le envió un mensaje a Trump. “Yo le pido, parecería ingenuo, que abra su corazón, que se asuma que el color de piel no tiene ninguna relevancia. Es infame la política pública que se pretende instrumentar desde su gobierno, es inaceptable”, dijo en un video publicado en sus redes sociales desde Chicago.

“La amenaza de dividir familias, la amenaza de quitarle inclusive al derecho a los que nazcan en esta tierra, el derecho a ser estadunidenses, no es humana, no es justa, no se apega a esa gran declaración de independencia que, vuelvo a decir, establece que el ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”, añadió Noroña, quien realiza una gira por EE.UU.