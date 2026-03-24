El país asiático que compraría crudo ruso por primera vez debido a la guerra en Oriente Medio

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., ha declarado en una entrevista con Bloomberg que su país podría importar crudo ruso.
El mandatario señaló que, si bien Rusia “no es un proveedor tradicional de crudo para Filipinas ni de ningún otro tipo de energía”, el país asiático está “explorando esa posibilidad”.
“Estamos intentando todo lo posible para asegurar el suministro”, manifestó Marcos, señalando que uno de los principales proveedores de petróleo para su nación es Malasia, mientras que Japón y Corea del Sur suministran combustible refinado.
La semana pasada, la secretaria de Energía de Filipinas, Sharon Garin, confirmó que su país mantuvo contactos con Moscú con vistas a una posible importación de petróleo.
Días después trascendió que un buque que transportaba alrededor de 750.000 barriles de petróleo ruso se dirigía a Filipinas. Se trató de la primera importación de crudo ruso por parte de Manila en cinco años.
Este martes, el presidente filipino decretó el estado de emergencia energética por la guerra en Oriente Medio, que calificó de un “peligro inminente” para el suministro de energía del país.