El futuro está aquí: así es el tren chino más rápido del mundo que ‘vuela’ sobre la vía (VIDEO)

El prototipo de un tren de levitación magnética (Maglev) capaz de alcanzar los 600 km/h, se presentó en el 12.º Congreso Mundial de Ferrocarriles de Alta Velocidad en Pekín (China), informó este jueves su fabricante CRRC Corporation.

“Este sistema no solo ofrece mayor velocidad, sino que también ofrece alta seguridad, gran capacidad, inteligencia y comodidad”, afirmó la compañía, al agregar que se trata de “un vehículo ecológico”.

The future is here! Follow the first – person perspective of the CCTV reporter and step into the superconducting electric high – speed maglev train with a speed of 600 kilometers per hour! As we board this high – tech marvel, the sleek interior and advanced equipment are truly… pic.twitter.com/5CZSVP0woH

— Zhang Heqing (@zhang_heqing) July 9, 2025