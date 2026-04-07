El mensaje de Netanyahu a horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán

A horas de que expire el plazo límite fijado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, para que Irán reabra el estrecho de Ormuz —esta noche—, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró que las fuerzas de su país están “aplastando” al Gobierno iraní “con más fuerza y con una intensidad cada vez mayor”.

En un video difundido en redes sociales, Netanyahu señaló que un ataque lanzado el lunes por el Ejército israelí destruyó aviones y “decenas de helicópteros” iraníes, mientras que esta jornada fueron atacadas vías férreas y puentes que, según él, se utilizaban para “transportar materias primas para armas, armamento” y soldados.

El primer ministro aseguró además que los ataques no están dirigidos contra el pueblo iraní, sino que tienen como objetivo “debilitar y aplastar” al Gobierno, y manifestó que Israel está cambiando “el equilibrio de poder de un extremo al otro”.

El ultimátum que Trump lanzó a Irán el domingo expira este martes a las 20:00, hora del este de Norteamérica. “¡El martes será el Día de la Central Eléctrica y el Día del Puente, todo en uno, en Irán!”, advirtió.

Poco antes del mensaje de Netanyahu, el presidente estadounidense lanzó otra amenaza a Teherán: “Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás”.